Были уничтожены два склада боеприпасов врага и один пункт управления.

На Таврическом направлении за последние сутки потери российских оккупантов убитыми и ранеными составили почти три роты. Как сообщил в своем Telegram-канале командующий Оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский, подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток выполнили 1 тыс. 283 огневых задач.

По его словам, за последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили почти три роты, уничтожено 36 единиц военной техники противника.

"В частности, 2 танка, 9 ББМ, 2 пушки Д-30, 4 единицы БМ-21 "Град", 3 БПЛА "Supercam", БПЛА "Ланцет", БПЛА "Орлан-10", 2 пушки 2А36 "Гиацинт-Б", пушка 2С5 "Гиацинт-С", зенитный ракетный комплекс "Панцирь-С", зенитный ракетный комплекс 9К330 "Тор", 2 самоходные артиллерийские установки 2С3 "Акация", станция РЭБ и автомобильная техника", - заявил командующий.

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Также, как проинформировал Тарнавский, были уничтожены два склада боеприпасов врага и один пункт управления.

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Общие боевые потери противника с начала полномасштабной войны составили около 231 тыс. 30. за минувшие сутки ВСУ ликвидировали 770 российских захватчиков.

Также за прошедшие сутки уничтожены два вражеских танка, девять боевых бронированных машин, 32 артиллерийских систем, шесть РСЗО, три средства ПВО, 28 БПЛА оперативно-тактического уровня.

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