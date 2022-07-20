В течение суток украинские военные ударили по двум складам с боеприпасами и военным базам российской армии на оккупированных территориях.
Об этом в Telegram сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.
Речь идет о базе рашистов в Новой Каховке (Херсонская область) и Энергодаре (Запорожская область), а также складах с БК в Горловке (Донецкая область) и в районе Чернобаевки (Херсонская область).
Война в Украине: актуальные данные
Русские войска сосредоточили усилия по захвату восточного региона Украины.
В течение суток ВСУ отражено продвижение оккупантов на Харьковщине, отражены штурмовые действия захватчиков на Краматорском направлении, а также отражена разведка боем оккупантов на Авдеевском направлении.
Украинские защитники продолжают контрнаступательные мероприятия на юге страны. Днем раньше ВСУ повредили критически важный для перемещения врага Антоновский мост в Херсоне.
Таким образом, по мнению эксперта Дениса Поповича, ВСУ начали второй этап подготовки к контрнаступлению на южном фронте.
В боях украинские силы уничтожили 38 750 оккупантов и тысячи единиц вражеской техники.
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