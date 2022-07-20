Соединенные Штаты уже доставили в Украину 12 систем HIMARS и на этой неделе объявят о намерении передать еще 4 таким системы, а всего США и союзники обязались передать 20 таких систем.

Соединенные Штаты Америки уже подготовили 200 украинских военных для применения ракетных артиллерийских систем HIMARS. Кроме того, Пентагон объявил о поставках снарядов GMLRS для HIMARS, которые могут поражать цели на расстоянии до 80 км.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли сказал на брифинге после заседания Контактной группы по оборонной поддержке Украины (так называемый "Рамштайн-4"), которая проходила в виртуальном формате.

"Мы продолжим поставки вооружения, в котором нуждаются украинцы для защиты их родины и сдерживания российской агрессии", - подчеркнул Милли.

Он отметил, что на сегодня украинцы эффективно применяют ракетные артиллерийские системы HIMARS, поражая российские пункты командования и контроля, логистические сети, полевую артиллерию и многие другие цели. "Эти удары неуклонно снижают русскую способность осуществлять поставки их войскам, командовать и контролировать их войска и проводить их незаконную агрессивную войну", - сказал Милли.

По его убеждению, быстрое развертывание систем HIMARS на поле боя свидетельствует о способности и изобретательности украинских военных, об их потенциале как артиллеристов, об их настрое и воле воевать.

"По состоянию на сегодня мы поставили в Украину двенадцать HIMARS. Это часть более чем 20 таких систем, которые Соединенные Штаты и их союзники обязались передать. Также около 200 украинцев прошли подготовку для (применения) HIMARS. И эта подготовка продолжается для большего количества", - подчеркнул Милли.

Кроме того, Милли вместе с министром обороны США Ллойдом Остином отметили, что в Украину было отправлено сотни снарядов GMLRS для HIMARS, которые могут поражать цели на расстоянии до 80 км.

Как сказал Милли, когда президент США ставит свою подпись под разрешением о предоставлении Украине вооружения или боеприпасов, эта военная помощь начинает транспортироваться в направлении Украины "в течение дней". "В среднем от 48 до 72 часов до исходной поставки", - сказал Милли и добавил, что вооружение попадает в руки украинцев на поле боя через неделю или близко к тому.

В свою очередь, Остин подтвердил, что США уже предоставили Украине 12 систем HIMARS.

"Мы настроены отправить больше боеприпасов для HIMARS и высокоточные управляемые артиллерийские снаряде и другую жизненно важную поддержку", - сказал Остин.

Министр обороны подтвердил, что позже на этой неделе будет объявление о предоставлении Украине еще 4 дополнительных системы HIMARS и таким образом, Украина в целом будет иметь 16 таких систем.

Также Украина получит больше снарядов GMLRS.

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