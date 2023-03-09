Украинские воины попали во вражеские склады боеприпасов, отметили в Генштабе.

Украинские воины в течение суток нанесли семь авиаударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.

Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщает в оперативной информации насчет российского вторжения по состоянию на 18:00 четверга, 9 марта. "Авиация Сил обороны за сутки нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов", - говорится в сообщении.

В то же время подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, шесть районов сосредоточения личного состава противника, два логистических центра, три склада боеприпасов, станцию радиоэлектронной борьбы и зенитно-ракетный комплекс на огневой позиции.

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Вечером 9 марта Генштаб ВСУ сообщил, что враг сосредотачивает главные усилия на том, чтобы вести наступательные действия на Авдеевском, Бахмутском, Шахтерском, Лиманском и Купянском направлениях.

На Донбассе противник несет огромные потери. Стоит отметить, что общие потери РФ в Украине уже составляют примерно 156 120 захватчиков. Кроме того, ликвидировано много вражеского вооружения, в частности, 2 465 артиллерийских систем.

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