Они умышленно расселяюсь в жилых кварталах украинцев, чтобы не столкнуться с огнем ВСУ.

В Рубежном оккупанты используют украинцев как "живой щит" для прикрытия собственных позиций: они базируются в жилых кварталах, подвергая опасности людей.

Как сообщил Генштаб ВСУ утром 10 марта в Facebook, российские солдаты расселяются на нижних этажах, а выше оставляют проживать гражданских людей.

"В Рубежном Луганской области, враг размещает личный состав в жилых кварталах, прикрываясь мирным населением. Военнослужащие оккупационных войск расселяются на первом и втором этажах, а выше оставляют проживать гражданских людей", - говорится в сообщении.

В Генштабе также отметили, что российские захватчики в очередной раз, в рамках дискредитации Сил обороны Украины, совершают преступные действия на временно захваченных территориях Херсонской области. На этот раз минометному обстрелу оккупантов подверглись жители города Алешки.

Оперативная ситуация на фронте - Генштаб отчитался о новых событиях

Напомним, что в рамках своей утренней сводки за 10 марта Генштаб ВСУ рассказал о главных изменениях, которые произошли на украинском фронте за минувшие сутки.

Известно, что за последние 24 часа ВСУ сдержали 102 вражеские атаки. Основные усилия противник продолжает сосредотачивать на захвате украинского Бахмута (Донецкая область).

Со своей стороны украинские воины нанесли 13 сокрушительных авиаударов по позициям концентрации сил оккупантов, а также уничтожили артиллерией 3 склада с боеприпасами, 2 средства ПВО.

Также в Генштабе констатировали, что всего за сутки украинские захватчики запустили по Украине 95 ракет - это существенно больше, чем сообщалось в рамках вечерней сводки накануне.

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