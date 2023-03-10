Тем временем подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 6 районов сосредоточения личного состава противника, 3 склада с боеприпасами, 2 средства ПВО.

За сутки наша авиация нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники российских оккупантов.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ. Также удар был нанесен по зенитно-ракетному комплексу на огневой позиции.

В то же время, подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, 6 районов сосредоточения личного состава противника, 2 логистических центра, 3 склада боеприпасов, 6 станций радиоэлектронной борьбы и 2 средства ПВО на огневой позиции.

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Как сообщал УНИАН, по данным Генштаба ВСУ по состоянию на вечер 9 марта, украинские воины нанесли семь авиаударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. В то же время подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, шесть районов сосредоточения личного состава противника, два логистических центра, три склада боеприпасов, станцию радиоэлектронной борьбы и зенитно-ракетный комплекс на огневой позиции.

В свою очередь, российские оккупанты 9 марта выпустили по территории Украины 84 ракеты и нанесли 12 авиационных ударов. В Генштабе добавили, что Россия продолжает применять тактику террора и таким образом грубо нарушает нормы международного гуманитарного права.

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