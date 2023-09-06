На Мелитопольском направлении ВСУ продолжают освобождать оккупированные территории, есть частичный успех у Бахмута.

В результате штурмовых действий Силы обороны имеют частичный успех к югу от Бахмута, вытесняют противника с занимаемых позиций и закрепляются на достигнутых рубежах.

Как сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, Силы обороны также продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, уничтожают врага и шаг за шагом освобождают оккупированные территории.

При этом отмечается, что оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной. В сообщении сказано, что произошло 26 боевых столкновений.

Видео дня

В частности, на Лиманском направлении силы обороны отразили атаки противника недалеко от Новоегоровки Луганской области. На Бахмутском направлении отражены вражеские атаки возле Орехово-Васильевки Донецкой области. На Авдеевском направлении силы обороны отразили атаки противника в районе Авдеевки.

На Марьинском направлении наши воины продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки Донецкой области.

Ситуация на восточном фронте - что известно

Как сообщал УНИАН, офицер ВСУ Арти Грин рассказал, что на Бахмутском направлении фронта продолжаются тяжелые бои. Силы обороны Украины наступают на южном фланге в районе Клещиевки, Курдюмовки и Озеряновки. По его словам, успех бойцов ВСУ на Клещиевском направлении может создать серьезную угрозу для снабжения российской группировки, так как продвижение украинской армии хотя бы на несколько километров может привести к блокированию войск РФ.

Вас также могут заинтересовать новости: