Точка напряжения в районе Бахмута тактически вполне оправдана, отметил офицер.

На Бахмутском направлении фронта идут тяжелые бои. Силы обороны Украины наступают на южном фланге в районах Клещеевки, Курдюмовки и Озеряновки. Успех бойцов ВСУ на Клещеевском направлении может создать серьезную угрозу для снабжения российской группировки.

Как рассказал офицер ВСУ Арти Грин, продвижение украинской армии в этом направлении даже всего на пять километров может привести к тому, что большое количество войск РФ будет заблокировано, передает 24 канал.

"Проезд техники, эвакуация, поставка оружия станет невозможным. Поэтому точка напряжения в районе Бахмута тактически вполне оправдана", - отметил он.

При этом Грин добавил, что "ежедневный счет" боев - в пользу ВСУ. Однако, когда возможен необходимый прорыв, боец прогнозировать не стал: "Сроки боюсь сказать".

"Здесь (в районе Бахмута) настоящая бойня, особенно на участке к югу от Бахмута", - отметил боец.

Война в Украине - актуальное

Ранее сообщалось, что на южном направлении фронта ВСУ нанесли удары по российским войскам. Российские оккупанты понесли потери в живой силе и вооружении. В частности, за последние сутки уничтожены 42 оккупанта вместе с техникой. В частности, уничтожены две пушки, два разведывательных беспилотника - "Орлан-10" и "Мерлин".

Председатель правления Украинского кризисного медиа-центра и дипломатический советник президента Украины (2014-2015) посол Валерий Чалый заявил, что Запад касательно прогнозов дальнейших событий в войне РФ против Украины разделился на три группы. Некоторые из них считают, что в следующем году в горячей фазе будет пауза.

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