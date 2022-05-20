Артиллеристы Десантно-штурмовых войск и Сухопутных войск уничтожили немалое количество бронированной и автомобильной техники оккупантов.
Эффектное видео операции опубликовало Командование ДШВ ВСУ.
На видео зафиксировано, как воины-артиллеристы уничтожают расположение военной техники противника. В этот день было сожжено:
- десяток танков;
- восемь бронемашин;
- четыре единицы инженерной техники;
- около трех десятков автомобилей.
"Продолжаем вести боевые действия и уничтожать врагов нашей Украины! Каждый из оккупантов будет наказан! Совместными усилиями к победе! Слава Украине!",- отметили воины.
Как сообщал УНИАН, ранее воин противотанковой роты сил специальных операций "Азов" (Киев) с позывным "Брейк" уничтожил вражескую БМП с помощью переносной противотанковой управляемой ракеты NLAW.