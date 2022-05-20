Среди уничтоженного русская броня, автомобили с захватчиками, а также инженерная техника.

Артиллеристы Десантно-штурмовых войск и Сухопутных войск уничтожили немалое количество бронированной и автомобильной техники оккупантов.

Эффектное видео операции опубликовало Командование ДШВ ВСУ.

На видео зафиксировано, как воины-артиллеристы уничтожают расположение военной техники противника. В этот день было сожжено:

десяток танков;

восемь бронемашин;

четыре единицы инженерной техники;

около трех десятков автомобилей.

"Продолжаем вести боевые действия и уничтожать врагов нашей Украины! Каждый из оккупантов будет наказан! Совместными усилиями к победе! Слава Украине!",- отметили воины.

Как сообщал УНИАН, ранее воин противотанковой роты сил специальных операций "Азов" (Киев) с позывным "Брейк" уничтожил вражескую БМП с помощью переносной противотанковой управляемой ракеты NLAW.

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