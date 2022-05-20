Напуганные оккупанты оставили свой транспорт догорать посреди поля и бросились наутек.

Воин противотанковой роты сил специальных операций "Азов" (Киев) с позывным "Брейк" эффектно уничтожил вражескую БМП с помощью переносной противотанковой управляемой ракеты NLAW.

Процесс уничтожения БМП россиян воин снял нательной камерой, видео появилось в сети.

Отмечается, что оккупанты пытались штурмовать позиции украинских военных, однако получили достойный отпор от наших воинов и понесли потери.

"Так, отстреливая российских захватчиков, азовец "Брейк" попал противотанковой ракетой NLAW по вражеской БМП, чем успешно обезвредил машину оккупантов. По итогам боя россияне отступили, оставив свою технику прямо посреди поля", – говорится в подписи видео.

Как сообщал УНИАН, ранее Вооруженные силы Украины отметились очередной победой на Луганщине. Они уничтожили колонну русской морской пехоты. Судя по детонирующих боеприпасов, в колонне находились грузовики снабжения. Часть техники выглядит уцелевшим — возможно, бойцы ВСУ смогут забрать ее в качестве военных трофеев.

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