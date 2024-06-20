Провозглашение серьезного намерения принять Украину в НАТО усложнило бы любые попытки договориться о прекращении боевых действий.

Украина и ее сторонники настаивают на том, чтобы Белый дом усилил обещание вступления страны в НАТО на июльском 75-м юбилейном саммите в Вашингтоне. Впрочем, это может быть ошибочным решением как для Альянса, так и для Украины.

Как пишет The Guardian, это опасная идея, которая обяжет США долгосрочно защищать Украину, одновременно создавая серьезную уязвимость для НАТО, который в конечном итоге станет слабее, а не сильнее.

"Членство в НАТО также не лучший вариант для Украины", пишет колумнист издания, старший научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир, экс-офицер национальной разведки США в Европе с 2018 по 2021 год Кристофер Чиввис. Видео дня

Чем опасно приглашение Украины в НАТО?

Отмечается, что Джо Байден уже приложил все усилия, чтобы продемонстрировать поддержку Украине, подписав соглашение о безопасности, не говоря уже о том, чтобы получить от Конгресса 175 миллиардов долларов для помощи Украине. Он должен использовать предстоящий саммит, чтобы устранить членство Украины в НАТО на второй план.

"Обещание предоставить Украине членство в НАТО поставило бы под угрозу доверие к действующим обязательствам альянса о взаимной обороне, как это предусмотрено статьей 5 Североатлантического договора. Это обещание обязывает членов альянса рассматривать нападение на одного из них как нападение на всех. Но применить этот стандарт к Украине после войны было бы чрезвычайно трудно, а пока она продолжается, еще сложнее", - отметил Чиввис.

Учитывая ставки и давление с целью привлечь Украину в альянс, не было проведено серьезного военного анализа того, какими будут военные требования по оборонным обязательствам НАТО перед Украиной. Однако даже поверхностный анализ показывает, что они будут очень тяжелыми.

Издание отмечает, что почти при любом мнимом пути завершения войны Украина столкнется с враждебностью со стороны России, которая останется гораздо более боеспособной в военном плане. Сейчас в Украине воюет более 300 тысяч военнослужащих. Эту армию нужно будет демобилизовать после окончания войны.

Это означает, что если бы Украина присоединилась к НАТО, другие члены альянса должны были бы развернуть свои собственные силы, вероятно, в значительном количестве, непосредственно в Украине на неопределенный срок. В прошлом такое развертывание на передовой - например, в странах Балтии и Польше - в значительной степени возлагалось на войска США, которые широко считаются самым эффективным средством сдерживания России. Но США вряд ли развернут силы и другие ресурсы в таком масштабе, который необходим для защиты Украины.

Не только центр притяжения интересов США смещается в Азию, но и американская общественная поддержка Украины в обеих политических партиях уменьшилась. Вероятность того, что будущий президент США - республиканец или демократ - захочет ввести американские войска в Украину и тем самым рисковать прямым столкновением с Россией, невелика. Даже президент, который инстинктивно поддерживает Украину, не желал посылать американские войска из-за обоснованных опасений эскалации войны.

Правда, шок войны заставил многие европейские столицы увеличить свои обязательства по увеличению расходов на оборону, но союзникам США в Европе понадобятся годы, чтобы восстановить свою военную мощь. Некоторые сторонники членства Украины в Альянсе могут надеяться, что ядерное оружие заполнит этот пробел, но идея о том, что НАТО будет готова вести ядерную войну с Россией, чтобы защитить Украину, потенциально покончив с цивилизацией, какой мы ее знаем, является фантазией.

"Обязательство НАТО защищать Украину как союзника может в конечном итоге стоить немного больше, чем бумага, на которой оно было написано. Это поставило бы под сомнение существующие обязательства перед другими союзниками, ослабив альянс и другие глобальные обязательства США", - отметил Чиввис.

Сыграет на руку Путину

Он уверен, что даже провозглашение серьезного намерения принять Украину в НАТО усложнило бы любые попытки договориться о прекращении боевых действий, поскольку "Россия невралгично относится к этому вопросу".

"Любой, кто признает, что эту войну придется закончить переговорами, включая администрацию Байдена, не должен обещать принять Украину в НАТО в данный момент. Жесты относительно членства в НАТО также сыграли бы в нарративе Путина о войне, которую он частично оправдывает тем, что воюет с агрессивным, экспансионистским НАТО", - говорится в материале.

Более твердое обязательство привлечь Украину в НАТО на июльском саммите также подорвет рычаги влияния, которые имеет Альянс для проведения политических и экономических реформ, которые очень нужны Украине после окончания войны, уверен Чиввис. В прошлых раундах расширения НАТО возможность, но не гарантия членства в НАТО служила мощным инструментом для поощрения демократических и экономических реформ в кандидатах на членство. Уступить этим рычагом влияния сейчас было бы огромной ошибкой и создало бы давление для снижения стандартов альянса, если усилия послевоенных реформ в Украине потерпят неудачу.

Какой вариант лучше для Украины?

Украине действительно нужны определенные договоренности для ее будущей безопасности, но есть лучшие варианты. Запад четко заинтересован в поддержке Украины, способствуя окончанию войны на выгодных условиях, оружием, чтобы защитить ее гражданское население и предотвратить катастрофический разгром, а также в восстановлении.

Предложения продолжить существующие договоренности в той или иной форме после завершения войны являются разумными и будут необходимыми не только для того, чтобы обеспечить безопасность Украины, но и для того, чтобы убедить страну принять мучительное перемирие.

"Лидеры Украины должны прекратить просить о членстве в НАТО, а администрация Байдена должна прекратить это рассматривать. Вместо этого в центре внимания саммита должно быть прекращение войны и начало пути Украины к восстановлению. Только так Украина может расцвести и таким образом действительно выиграть эту войну", - подытожил Чиввис.

Саммит НАТО в Вашингтоне

Встреча лидеров стран-членов НАТО состоится в Вашингтоне 9-11 июля. В конце апреля генсек Альянса Йенс Столтенберг сообщил, что пригласил на встречу президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее вице-премьер Ольга Стефанишина сообщила, что есть две главные страны, которые не дают продвигаться диалогу о вступлении Украины в НАТО. По ее словам, речь идет о Германии и США.

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