Сейчас для НАТО наступили очень непростые времена - с внешними и внутренними вызовами.

Бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте станет следующим генеральным секретарем НАТО после того, как Йенс Столтенберг уйдет в отставку с 1 октября. Издание Politico назвало 5 главных вызовов, которые предстанут перед новым руководителем оборонного альянса западного мира.

Как отмечает издание, Рютте является опытным политиком, который много лет руководил собственной страной. Однако новая должность не станет для него "прогулкой в парке".

1. Возможное возвращение Дональда Трампа

Через четыре недели после того, как Рютте приступит к новой работе, американцы пойдут на выборы и могут переизбрать Дональда Трампа - большого скептика в отношении НАТО.

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Трамп не только может остановить поставки оружия Украине, подорвав антипутинскую коалицию, но и почти наверняка сорвет план НАТО по подготовке Украины к ее будущему членству в альянсе. В прошлом году страны НАТО пообещали, что "будут в состоянии отправить Украине приглашение присоединиться к альянсу, когда союзники согласятся и условия будут выполнены".

2. Зимняя кампания российской войны против Украины

Как только Рютте вступит в должность, Украина начнет просить его о помощи из-за приближения зимы. Украинцам нужно больше систем ПВО, чтобы защититься от преступных ударов россиян по электростанциям.

Проблема в том, что Европа не имеет достаточного количества ПВО, чтобы прислать их, у США есть проблема с Конгрессом, а страны, географически близкие к России, не желают отказаться от своих воздушных щитов в это опасное время.

3. Заставить членов НАТО заплатить

НАТО на этой неделе отметила рекордное количество союзников, достигших целевого показателя в 2% ВВП расходов на оборону - 23 страны. Действительно, Нидерланды только что преодолели этот порог в этом году после многих лет неудачи.

Но это означает, что треть альянса все еще не достигает цели, несмотря на то, что это было обещано 10 лет назад.

4. Нарекания восточного фланга

Страны, граничащие с Россией, не являются самыми большими поклонниками Рютте. Они были возмущены низкими расходами на оборону Нидерландов и особенно расстроены тем, что главная роль в НАТО всегда принадлежала западным или северным европейцам, хотя страны восточного фланга были в Альянсе четверть века.

Теперь страны восточного фланга, скорее всего, будут требовать лучшего представительства на вторичном уровне НАТО: должность заместителя генерального секретаря и различные должности помощников генерального секретаря.

5. Путинолюбивые лидеры Европы

Рютте придется убедить не только Трампа сохранить НАТО живым и здоровым. По всей Европе расцветают ультраправые партии, которые настроены против НАТО и любят Путина.

Рютте, конечно, слишком хорошо знает эту историю. В некотором смысле он начал думать о главной должности в НАТО, когда стало ясно, что его правоцентристская Народная партия за свободу и демократию проиграет выборы в Нидерландах ультраправой Партии свободы Герта Вилдерса, что впоследствии и произошло.

"Смена власти" в НАТО: последние новости

Как писал УНИАН, сегодня стало известно, что президент Румынии Клаус Йоханнис снял свою кандидатуру с "выборов" следующего генсека НАТО. Также он официально поддержал кандидатуру Рютте.

По информации нидерландских СМИ, Венгрия также больше не выступает против кандидатуры Марка Рютте. Источник издания сообщил, что Словакия тоже одобрила его кандидатуру. Единственным оппонентом оставалась Румыния. Теперь и эта преграда преодолена

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