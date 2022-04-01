Также Эрдоган назвал вопросы, которые будут обсуждаться на этой встрече.

Президент Украины Владимир Зеленский и президент России Владимир Путин могут встретиться в ближайшие дни в Стамбуле.

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает hurriyet. По словам Эрдогана, договоренности, сформированные на переговорах делегаций Украины и России, формируют основу для встречи уровня президентов двух стран.

"Если мы сможем провести эту встречу в Стамбуле, и повернуть вспять негативные процессы и направить их в позитивное русло, мы будем очень рады", - сказал турецкий лидер.

Эрдоган сообщил, что вчера провел разговор з украинским президентом Зеленским, а сегодня у него запланирован разговор с Путиным. Он отметил, что Зеленский позитивно относится к возможности личной встречи с Путиным, который ранее также высказал свое согласие.

"Мы заявили о готовности к организации подобной встречи, в особенности, в контексте шагов по Крыму и Донбассу. Зеленский придерживается позитивного мнения. Путин ранее также высказался позитивно. По итогам сегодняшнего разговора, дату встречи определят сами стороны", - сказал Эрдоган.

Как сообщал УНИАН, вчера Эрдоган анонсировал скорую встречу Зеленского и Путина, однако место такой встречи не указывал. "Я настроен решительно в вопросе новой беседы с президентами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Наша цель - скорейшая организация встречи лидеров РФ и Украины. Об этом я четко скажу обеим лидерам", - констатировал Эрдоган.

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