Калин обратил внимание, что мир не признает аннексию Крыма, даже Китай.

Пресс-секретарь турецкого президента Ибрагим Калин считает требования России признать аннексию Крыма и независимость "ЛДНР" "очень максималистскими" и "нереалистичными".

Об этом он рассказал в интервью CNN.

"Это красные линии для украинцев по Крыму и Донбассу. И это правильно, потому что это напрямую касается территориальной целостности и суверенитета Украины. Мы не признали аннексию Крыма, как и весь мир. Даже Китай не признал аннексию Крыма ...Им (россиянам) действительно стоит придумать какие-то другие идеи", - ответил Калин.

Он добавил, что Эрдоган придерживается открытой линии связи со своими российскими и украинскими коллегами, чтобы помочь достичь прекращения огня, особенно с Россией.

На вопрос, слушает ли Путин Эрдогана, Калин ответил, что у президентов "давние отношения".

"Конечно, президент РФ Путин прислушивается к президенту Турции Эрдогану, к его советам, идеям и предложениям. С их точки зрения, можно понять, что они не доверяют большинству стран НАТО, они не хотят с ними больше разговаривать, правильно это или нет. Однако такова реальность, что с российской стороной должен говорить кто-то, кому россияне тоже могут доверять. В противном случае эта война может длиться месяцы, годы, а мир не сможет позволить себе еще одну такую затяжную войну. И, конечно же, мы не можем позволить себе еще одну холодную войну", - добавил спикер Эрдогана.

Турция предложила себя в роли посредника между Россией и Украиной провела несколько встреч, в том числе на уровне глав МИД обеих стран 10 марта. Следующий раунд переговоров состоится уже 29 марта в Стамбуле.

По информации источника Financial Times, Россия якобы сократила требования к Украине, исключив из них "денацификацию", "демилитаризацию", статус русского языка в Украине. Однако россияне продолжают настаивать на невступлении в НАТО в обмен на "гарантии безопасности".

На Западе считают, что Путин не готов к компромиссам.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым передавал, что Россия планирует продолжить свою агрессию, пока Украина не удовлетворит ее требования, одно из которых - сдаться.

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