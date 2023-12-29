Она заявила, что лучше умереть героем, чем от того, что тебя собьет машина.

Внештатная советница Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного Алла Мартынюк заявила, что родственникам мобилизованных не нужно впадать в "истерию", ведь все равно все мы умрем. Такое "оптимистичное" заявление она сделала в интервью каналу "Исландия".

По ее словам она часто слышит, что когда кому-то вручают повестку, то матери мобилизованных "в истерике едва не прощаются с жизнью своих сыновей".

При этом Мартынюк отметила, что "не нужно истерии", нужно верить, что их сыновья – герои, цвет нации.

Видео дня

"Все равно мы все умрем, мы все не вечны. Лучше уйти из жизни достойно, чем идти по улице и на тебя упадет кирпич или машина тебя переедет", - "оптимистично" заявила Мартынюк.

В то же время в комментариях под интервью поднялась волна возмущения от украинцев. Мартынюк, в частности, упрекают за то, что она дает свои ценные советы не из окопа, рискуя жизнью, а с тыла, а также проводят параллель с высказываниями российского диктатора Путина, который тоже заявлял, что лучше погибнуть в бою, чем спиться.

Кто такая Алла Мартынюк

Алла Мартынюк - украинская актриса, экс-солистка группы "Словки". В 2014 году она отказалась от работы в России и стала волонтером в Украине. Сейчас Мартынюк - внештатная советница главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Мобилизация в Украине

19 декабря президент Владимир Зеленский во время своей итоговой пресс-конференции сообщил, что военные предложили мобилизовать еще 450-500 тысяч человек. Впоследствии министр обороны Рустем Умеров заявил, что большое количество людей нужно для усиления линии соприкосновения с российскими захватчиками.

На этой неделе Кабмин внес в Раду новый законопроект об усилении мобилизации, который вызвал широкий резонанс в украинском обществе.

Вас также могут заинтересовать новости: