Мужчина поддерживает российскую агрессию.

Украинская актриса Алла Мартынюк в программе ЖВЛ рассказала, что ее бывший супруг вступил в ряды российской армии и угрожал их дочери, что скоро приедет.

Девочка испугалась, так как понимает, что происходит в ее родной Украине. Мартынюк пришлось долго выводить дочь из стрессового состояния.

"Он поддерживает российскую агрессию. Написал, что он въедет сюда. Говорит: "Доченька, я уже скоро буду рядом". Я ее очень долго выводила эмоционально... Как так, говорит: "Папа, ты едешь меня убивать?". "Ты же знаешь, я за мир, я вступил в ряды российской армии". Потом он смеялся, говорит: "Я шутил", - поделилась Алла.

Знаменитость добавила, что после этого инцидента заблокировала экс-супруга во всех соцсетях. Ее дочь Полина сделала то же самое.

Однако, как призналась актриса, в ее жизни есть мужчина, на которого она может положиться. По ее словам, она уже три года состоит в отношениях, но имени своего избранника называть не спешит.

Чем известна Алла Мартынюк

Алла Мартынюк - украинская актриса, экс-солистка группы "Сливки". Она снималась в таких сериалах и фильмах как "Проводница", "Подари мне жизнь", "Нужен мужчина" и других.

В 2014 году она отказалась от работы в России и стала волонтером в Украине. Сейчас Мартынюк - внештатная советница главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Напомним, беременная снайперша Эмеральд попала в жуткую аварию.

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