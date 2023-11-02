Противники просят Москву отправить на временно захваченные территории больше "педагогов", поделились в Центре нацсопротивления.

Российские оккупанты продолжают политику геноцида украинской нации на временно захваченной территории, в частности, путем изменения самоидентификации детей.

Оккупационные администрации просят Москву прислать больше "педагогов" на временно захваченные территории, планируется, что они будут заниматься промыванием мозгов украинским детям. Об этом сообщил Центр национального сопротивления.

Отмечается, что на временно оккупированных территориях значительный дефицит кадров, в том числе из-за отказа большинства сотрудничать с россиянами.

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"Поэтому оккупационные администрации обратились в Москву с просьбой выслать больше "педагогов" для работы в оккупационных школах. Фактически речь идет о гастролерах, которые будут заниматься промыванием мозгов украинским детям", - говорится в сообщении.

В ЦНС отметили, что оккупанты продолжают политику геноцида украинской нации, в частности, путем изменения самоидентификации детей. В этом процесс главную роль играют школы, где так называемые "учителя" промывают мозги детям.

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Как сообщал УНИАН, россияне формируют новые подразделения Росгвардии для переброски на временно оккупированные территории Украины. Там они будут проводить "контрдиверсионные мероприятия".

Лагерь для будущих подразделений россияне оборудуют под Воронежем. В состав группировок войдут террористы, входившие в ряды частной военной компании "Вагнер", а также новобранцы. Палаточный городок рассчитан на 10 тысяч человек.

По данным местных, новобранцы и бывшие "вагнеровцы" должны будут прибывать на боевое слаживание и формирование новых подразделений после 3 ноября.

Основная задача этих подразделений - это "противодиверсионные мероприятия" на временно оккупированной территории Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

Кроме того, россияне пытаются вербовать в армию заключенных с временно оккупированных территорий востока Украины. Речь идет о заключенных, которые были осуждены еще до образования фейковых "республик". Оккупационная администрация ВОТ Донецкой и Луганской областей приказала местным коллаборантам предоставить списки заключенных, которые были осуждены согласно украинскому законодательству и отбывают наказание с 2014 года или ранее.

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