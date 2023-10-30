Речь идет о заключенных, которые были осуждены еще до образования фейковых "республик" на востоке нашего государства.

Россияне пытаются вербовать в армию заключенных с временно оккупированных территорий востока Украины. Как стало известно Центру национального сопротивления из источников в подполье, речь идет о заключенных, которые были осуждены еще до образования фейковых "республик".

Отмечается, что оккупационная администрация ВОТ Донецкой и Луганской областей приказала местным коллаборантам предоставить списки заключенных, которые были осуждены согласно украинскому законодательству и отбывают наказание с 2014 года или ранее.

"Враг уже начал вербовать этих заключенных в ряды российских оккупационных войск, манипулируя на их чувствах обиды на правоохранительные органы Украины. В случае же отказа от прохождения службы заключенным угрожают худшим отношением со стороны тюремных администраций", - заявили в ЦНС.

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Где Россия ищет солдат для войны против Украины

Как сообщал УНИАН, Российская Федерация вербует сербов, чтобы пополнить ими свои военные силы для ведения жестокой войны против Украины. В планах Москвы - завербовать сотни сербских граждан.

Также россияне массово вербуют наемников с Кубы для войны против Украины. Иностранцев привлекают на восточной линии фронта. В частности, по данным подполья, кубинцев применяют на Купянском направлении, а также между Бахмутом и Горловкой.

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