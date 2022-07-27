"Прилеты" по городу подтвердили городские власти.

В Коростене Житомирской области прозвучали взрывы.

Об этом пишет "Суспильне. Житомир" со ссылкой на главу Коростенского РВА Юрия Тарасюка.

Отмечается, что в городе были слышны звуки взрывов. Власти подтвериди "прилет", но воздержались от деталей.

Воздушная тревога в регионе еще продолжается. Оставайтесь в укрытиях.

Одновременно мониторинговый проект "Беларускі Гаюн" сообщает, что Россия подняла в небо над Беларусью три реактивных самолета. После этого в приграничных украинских регионах мигом объявили воздушную тревогу.

Позже в Коростенском горсовете опровергли вражескую атаку на город. Взрывы – последствия военных учений в регионе.

"Уважаемые жители Коростенского района! На эту минуту распространена ложная информация о взрывах в городе Коростене. Взрывы раздавались, но это не враждебная атака, а проведение обучения военных, которое совпало с воздушной тревогой. Просим не паниковать и не распространять слухи", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, сегодня российские оккупанты нанесли двух ударов по Харькову ракетами из комплекса противовоздушной обороны С-300.

Из-за обстрела Индустриального района все-таки есть раненые, шесть человек. Всеми сейчас занимаются врачи.

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