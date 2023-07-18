До 20 беспилотников оккупантов может быть одновременно в воздухе.

Вражеские беспилотные летательные аппараты проводят постоянно разведку по всей линии разграничения, а больше всего на Херсонщине. Об этом сообщил спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат на брифинга.

"Вражеская беспилотная авиация довольно мощно сейчас работает по всей линии разграничения - 10-15, а иногда и 20 беспилотников одновременно находится в зоне видимости наших радиолокационных систем", - отметил он.

По его словам, таким образом противник проводит воздушную разведку на юге. Он сообщил, что больше всего вражеских БпЛА на Херсонщине, они ведут разведку в русле реки Днепр.

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Игнат сообщил, что также работает вражеская тактическая авиация, поддерживая наземные действия оккупантов. "Управляемые авиабомбы постоянно запускают с самолетов", - добавил он.

При этом спикер Воздушных сил Украины отметил, что наша авиация отвечает на эти действия врага, поддерживая наших защитников, их атакующие и оборонительные действия на разных направлениях.

Российские беспилотники в Украине - детали

Российские разведывательные беспилотники "Орлан" являются постоянной угрозой – они обнаруживают цели и вызывают артиллерийский огонь по украинским позициям.

Как сообщала британская разведка, Россия, вероятно, перешла от получения небольших поставок иранских БпЛА воздушным транспортом к более крупным партиям кораблями из Ирана через Каспийское море. В разведке отметили, что Россия также работает над запуском внутреннего производства дронов, вероятно, при поддержке Ирана.

Сотрудничество Ирана с Россией продолжается, и не исключено, что на территорию государства-оккупанта будут доставляться не только "Шахеды", но и другие типы беспилотников. Как рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, никто уже не сомневается, в том, что Россия постоянно получает из Ирана ударные БПЛА.

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