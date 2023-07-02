Игнат отметил, что вопрос лишь в том, какой объем оружия готов Иран предоставлять в дальнейшем России.

Сотрудничество Ирана с Россией продолжается, и не исключено, что на территорию государства-оккупанта будут доставляться не только "Шахеды", но и другие типы беспилотников.

Как рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, никто уже не сомневается, в том, что Россия постоянно получает из Ирана ударные БПЛА.

"Перелеты из Тегерана в Москву военно-транспортных самолетов являются регулярными, равно как и перевозки вероятно морским путем, Каспийским морем – это Астрахань и Махачкала – порты, которые могут без проблем принимать иранские грузы", - рассказал он.

Игнат отметил, что вопрос пока лишь в том, какой объем оружия готов Иран предоставлять в дальнейшем России, или возможно Россия сможет изготавливать беспилотники на своей территории или на территориях других государств.

"Сотрудничество Ирана с Москвой продолжается и в конце концов, не только "Шахеды", возможно и другие типы БПЛА будут доставляться на территорию государства-оккупанта. Скажем, такие как Mohajer-6", - подчеркнул Игнат.

Россия атакует Украину "Шахедами" - что известно

Ранее в Воздушных силах сообщили, что уничтожили все воздушные цели - 8 ударных БпЛА "Shahed-136/131" и 3 крылатые ракеты "Калибр", которыми Россия ночью пыталась атаковать Украину.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко отмечал, что в июне использование Россией БПЛА Shahed-136 уменьшилось вдвое. Он отметил, что это может свидетельствовать о том, что Россия накапливает эти беспилотники.

Также западные СМИ сообщали, что Иран сейчас поставляет оружие России прямым путем через Каспийское море, Запад не может этому помешать. Этот маршрут используется для перевозки дронов, пуль и минометных снарядов

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