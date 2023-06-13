Россия инвестирует в беспилотники, потому что это обеспечивает ее относительно дешевыми дальнобойными ударными возможностями, отмечают в ведомстве.

Иран теперь поставляет дроны-камикадзе России большими партиями и помогает стране-агрессору начать производство ударных дронов на своей территории, информирует британская разведка.

"В последние месяцы Россия, по всей вероятности, работала над обеспечением долгосрочных поставок больших объемов беспилотников... Поставляя это вооружение, Иран продолжает нарушать резолюцию Совета Безопасности ООН №2231", - говорится в сообщении.

При этом, вероятно, что Россия перешла от получения малых партий иранских дронов воздушным транспортом к более крупным грузам на кораблях из Ирана через Каспийское море.

"Этот "Международный северо-южный транзитный коридор" приобрел гораздо большее значение во время вторжения. Это позволяет России получить доступ к азиатским рынкам, в том числе к поставкам оружия, способом, который, как она надеется, будет менее уязвимым к международным санкциям", – сказано в сообщении.

Как добавляет разведка, весьма вероятно, что Россия инвестирует в беспилотники, потому что это обеспечивает ее относительно дешевыми дальнобойными ударными возможностями тогда, когда большое количество запасов крылатых ракет уже потрачено. Производство БПЛА стремятся открыть и на российской территории.

"Россия также работает над началом собственного производства беспилотников, почти бесспорно с иранской помощью", – отмечают в разведке.

Иранские дроны в войне против Украины - что сообщалось

Российские оккупанты начали активнее использовать дроны-камикадзе иранского производства в войне против Украины, применение которых позволяет врагу наносить удары, не тратя дефицитные ракеты.

К концу мая РФ уже применила 1100 таких дронов по Украине. В воздушных силах сообщали, что Россия сейчас получает от Ирана достаточное количество БПЛА для того, чтобы атаковать ими ежедневно.

The Wall Street Journal накануне сообщила, что Иран использует китайские детали для ускорения поставок дронов в Россию. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов также сообщал, что в беспилотниках нашли запчасти из стран-партнеров Украины.

На фоне постоянных обстрелов украинских городов "Шахедами" президент Владимир Зеленский обратился к народу Ирана с призывом прекратить поддержку РФ. Тегеран назвал это "антииранской пропагандой".

Президент Франции Эммануэль Макрон также призвал Иран прекратить поставки дронов в недавнем разговоре с иранским лидером.

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