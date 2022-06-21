19 июня на Харьковщине получила ранение 16-летняя девушка.

В Украине выросло количество раненых детей вследствие полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации.

Как сообщает Офис генерального прокурора, более 910 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации.

По состоянию на утро 21 июня 2022 года официальное число детей-жертв за сутки не изменилось - 323, но возросло количество раненых - 587 (по состоянию на утро 20 июня было 586 - УНИАН).

В сообщении сказано, что 19 июня в результате обстрела врагом Ивановки Изюмского района Харьковской области получила ранение 16-летняя девушка.

В Офисе генпрокурора отмечают, что эти цифры не окончательные, поскольку продолжается работа по их установке в местах ведения активных боевых действий на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области - 302, Харьковской - 174, Киевской - 116, Черниговской - 68, Луганской - 54, Херсонской - 52, Николаевской - 48, Запорожской - 30, Сумской - 17.

Также в сообщении сказано, что из - за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждены 2 052 учреждения образования, из них 210 - разрушены полностью.

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