По словам Петра Черника, если эти войска введут, они не будут участвовать в боевых действиях.

Военный эксперт и полковник запаса Петр Черник в эфире телемарафона прокомментировал информацию о том, что власти стран Балтии и Польши допускают ввод войск в Украину.

"Запросто, а почему не могут? Миротворческая миссия в Ираке, там не было никакого НАТО. 34 страны в двустороннем формате заключили соглашение с Соединенными штатами и прислали туда свои войска. Недавняя американская война в Афганистане - 15 стран. Двусторонние соглашения такого порядка являются абсолютной нормой в военно-техническом и стратегическом сотрудничестве", - сказал Черник.

Он также рассказал, что именно войска партнеров могут делать в Украине: "Не надо самим себе искажать реальность, что, мол, поляки будут за нас воевать. Нет, этого не будет. Если такое и произойдет, то скорее всего это будет процесс замещения - у нас есть огромная украинско-беларуская граница, там стоят наши войска. Вот их будут высвобождать в таком режиме".

Видео дня

Кроме того, эксперт прокомментировал возможность сбития российских ракет странами НАТО, которые граничат с Украиной. По его словам, такой сценарий маловероятен.

"Условно "Patriot" выпустит ракету с территории Польши и собьет ту же Х-101 - это уже прямой военный инцидент с Российской Федерацией. Доктринально НАТО не документировало такого типа ведения боевых действий. Как на это реагировать? Запускать 4 статью или уже потом 5, или не запускать. Поэтому очень маловероятно, что такое произойдет. Но то, что разговоры начались - это сигнализируется чем-то для нас полезным", - пояснил Черник.

Иностранные войска в Украине: последние новости

Первым о возможной отправке зарубежных военных в Украину заговорил президент Франции Эммануэль Макрон. Впрочем, большое количество стран-членов НАТО раскритиковали эту идею.

Накануне немецкое издание Der Spiegel отметило, что власти стран Балтии и Польши предполагают ввод войск в Украину, если российские оккупанты добьются успеха.

По мнению Newsweek, идея ввода войск НАТО в Украину находит все больше сторонников в Европе.

Зато издание Bild отметило, что НАТО может взять под защиту небо над западом Украины. Сейчас в Альянсе продолжаются активные обсуждения этого вопроса.

Вас также могут заинтересовать новости: