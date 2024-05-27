Инициатором "расширенной ПВО" выступила Польша, ее поддержал ряд стран.

НАТО обсуждает возможность взять под защиту небо над западом Украины.

Как сообщает немецкое издание Bild со ссылкой на источники, некоторые страны НАТО готовы расширить поддержку Киева и действовать непосредственно на территории Украины. За расширение помощи выступают Эстония, Великобритания, Польша, Канада, Литва, Франция. Против США и Германия.

По данным источников издания, окончательных решений пока нет, но идут переговоры сразу о нескольких сферах:

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Обучение . Обсуждается обучение солдат ВСУ инструкторами НАТО на территории Украины.

"Мысли о том, стоит ли сотням тысяч украинцев летать по Европе ради обучения или лучше послать несколько инструкторов на запад Украины, не следует сбрасывать со счетов. Разумнее и экономичнее отправлять инструкторов в Украину", - сказал экс-глава оперативного штаба Минобороны ФРГ Нико Ланге.

Логистика . Ряд стран НАТО, в том числе Великобритания, Канада и Эстония, готовы в будущем доставлять оружие и боеприпасы не только к границам Украины, но и дальше к линии фронта. Сейчас в нескольких западных странах разрабатывается концепция "передовой логистики".

. Ряд стран НАТО, в том числе Великобритания, Канада и Эстония, готовы в будущем доставлять оружие и боеприпасы не только к границам Украины, но и дальше к линии фронта. Сейчас в нескольких западных странах разрабатывается концепция "передовой логистики". Противовоздушная оборона . Также обсуждается защита воздушного пространства запада Украины зенитными комплексами НАТО. Инициатором "расширенной ПВО" выступает Польша, но окончательного решения пока нет.

ПВО для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине критически не хватает систем противовоздушной обороны. Закрыта лишь четверть потребностей.

По оценке The Wall Street Journal, работа ПВО Украины ухудшилась. Украинские воины за последние шесть месяцев перехватили около 46% вражеских ракет по сравнению с 73% за предыдущие полгода.

Генеральный секретарь НАТО в 2009-2014 годах Андерс Фог Расмуссен заявил, что страны альянса должны использовать средства ПВО, которые расположены в Восточной Европе, для сбивания российских ракет и беспилотников, нацеленных на Украину.

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