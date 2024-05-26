Отправка войск в Украину - это тот сценарий, которого боятся канцлер Германии Олаф Шольц и президент США Джо Байден.

Власти стран Балтии и Польши допускают ввод войск в Украину, если российские оккупанты достигнут успеха.

Как пишет немецкое издание Der Spiegel, на конференции по вопросам внешней политики и политики безопасности, представители стран Балтии предупредили немецких чиновников о последствиях политики Берлина в отношении войны в Украине. Речь идет об отказе предоставлять украинской армии дальнобойное оружие и запрет ВСУ наносить удары по территории РФ западным оружием.

"Их аргумент таков: если россиянам удастся прорыв на востоке Украины из-за того, что Запад лишь наполовину помогает Киеву, ситуация может резко обостриться. В таком случае страны Балтии и Польша не будут ждать развертывания российских войск на своих границах, они сами отправят войска в Украину. И что это будет означать, было понятно: НАТО станет стороной войны", - констатирует издание.

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Как подчеркнуло издание, это тот сценарий, которого боятся канцлер Германии Олаф Шольц и президент США Джо Байден.

"Те, кто хочет ограничить войну из-за чрезмерной сдержанности, на самом деле, рискуют вывести ее из-под контроля", - отмечает Spiegel.

Вероятная отправка западных войск в Украину

Некоторое время назад президент Франции Эммануэль Макрон объявил идею о возможной отправке зарубежных военных в Украину. Эту идею поддержали только страны Балтии и Польша, остальные же страны-члены НАТО, в том числе и Германия, раскритиковали такое заявление французского президента.

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