Лидер группировки "Граждане Рейха" хотел расстрелять правительство из автомата Калашникова.

В Германии начался громкий судебный процесс над заговорщиками, которые под руководством немецкого аристократа планировали вооруженный государственный переворот и просили поддержки Кремля. Как сообщает BILD, первое судебное заседание состоялось 21 мая во Франкфурте-на-Майне.

Этот судебный процесс стал продолжением крупнейшей в истории современной Германии антитеррористической операции, которую провели в декабре 2022 года. Тогда правоохранители разоблачили заговор, во главе которого стоял аристократ Генрих фон Рейсс, 1951 года рождения. По данным издания, фигурант создал "правую" группировку "Граждане Рейха" (Reichsbürger), целью которой было свержение республиканского строя, арест ведущих политиков, депутатов, министров и восстановление монархии.

"Во вторник во Франкфурте-на-Майне начался процесс. На суде выяснилось, что при подготовке путча Рейсс пытался установить связь с Владимиром Путиным и группировкой "Ночные волки". Он несколько раз встречался с представителями посольства РФ. В перехваченных телефонных разговорах он говорил, что ему придется "зарядить автомат Калашникова". "Я убью их", — сказал он о членах правительства Германии", — сказано в публикации.

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Другая заговорщица, бывшая судья и депутат Бундестага Биргит Мальзак-Винкеман при покупке оружия сказала, что это "на случай, если вдруг придут русские". Также известно, что "подругой" Рейсса была некая уроженка Калининграда.

По данным BILD, часть экстремистов, которые собирались "очистить верхушку" действующего правительства, имеют отношение к влиятельным социальным, финансовым кругам, в частности, среди них - бывшие военнослужащие Бундесвера и экс-депутат Бундестага от "Альтернативы для Германии".

В 2022 году у предполагаемых участников "антиконституционной группировки" идеологии "Reichsbürger" одновременно прошло более 100 обысков, было проведено порядка 20 арестов в Берлине, Тюрингии, Баден-Вюртемберге и Саксонии.

По данным следствия, путчисты планировали штурмовать здание Бундестага и казармы Бундесвера, для чего подготовили 1300 единиц оружия. В перевороте должны были участвовать 4-5 тысяч человек. Экс-депутат Бундестага передал им план подземного хода до здания парламента, но полицейские опередили мятежников всего на сутки.

Установлено, что в июне 2022 года заговорщики пытались назначить встречу в генконсульстве РФ, чтобы обсудить возможность признания Москвой будущего правительства во главе с Рейссом. Также один из заговорщиков обратился в генконсульство РФ в Лейпциге с вопросом, готова ли Москва "поддержать немецкие группы сопротивления". Российский вице-консул назначил встречу на 8 декабря, но злоумышленник к тому времени был арестован.

Российское влияние в Германии: последние новости

Как сообщал УНИАН, военная разведка РФ пыталась использовать мирные демонстрации в Германии для влияния на общественное мнение в стране и подрыва поддержки Украины. По словам европейских чиновников, одной из организаций, на которую была направлена деятельность подразделения психологических операций 54777 ГРУ России, является Alternative Kinder Zukunft (AKiZ) и ее фотопроект "Дети войны".

Также мы рассказывали, что Запад проспал создание российской сети подготовленных боевиков и шпионов на европейской территории. По словам украинского военного эксперта Александра Коваленко, например, в Германии уже несколько лет действует сеть бойцовских клубов "Система", основателями которой были выходцы из России. По оценкам экспертов, сеть находится под контролем спецслужб РФ и насчитывает от 250 до 300 активных, подготовленных боевиков.

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