Он отмечает, что к "генералам-мясникам" со стороны высшего политического руководства России "достаточно снисходительное отношение".

Война для многих российских военачальников стала полем возможностей, в частности, чтобы "заработать деньжат".

Об этом в эфире "Фабрики новостей" сказал Владислав Селезнев, военный эксперт, бывший начальник пресс-службы Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Отвечая на вопрос о нежелании российских командиров заканчивать войну против Украины из-за личной выгоды, он отметил, что это не новость, и "таких эпизодов в истории современной России было множество".

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"И, конечно, что при таких условиях мы каждый раз сталкиваемся с абсолютным пренебрежением жизнью и здоровьем подчиненного личного состава среди российских командиров и начальников. А с другой стороны, это прекрасная возможность заработать деньжат, в том числе, пользуясь определенными схемами и возможностями", - сказал Селезнев.

Так, добавил он, "война для многих российских военачальников стала полем возможностей". "Заработать деньжат, создать определенные условия, создать определенные перспективы для себя", - отметил военный эксперт.

Селезнев также отметил, что в современной российской военной истории "к генералам-мясникам со стороны высшего политического руководства Российской Федерации достаточно снисходительное отношение".

"Не важно, сколько будет потеряно человеческих жизней, - важно, чтобы в результате этих потерь произошло какое-то там приобретение. Таких желанных квадратных километров украинской земли", - сказал он.

Война России против Украины - что еще известно

Как сообщал УНИАН, по данным The Washington Post, администрация президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа отменила или ограничила ключевые инициативы, направленные на привлечение России к ответственности за военные преступления в Украине.

В частности, США вышли из европейской международной группы, которая занималась фиксацией нарушений международного права во время российского вторжения. Также прекращена работа группы Минюста по расследованию военных преступлений и ликвидирована программа ареста активов подсанкционных российских олигархов.

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