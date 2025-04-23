Несколько инициатив, направленных на привлечение Москвы к ответственности за военные преступления в Украине, были отменены.

Администрация Дональда Трампа отменила или ограничила ключевые инициативы, направленные на привлечение России к ответственности за военные преступления в Украине, пишет The Washington Post.

В частности, США вышли из европейской международной группы, которая занималась фиксацией нарушений международного права во время российского вторжения. Также прекращена работа группы Минюста по расследованию военных преступлений и ликвидирована программа ареста активов подсанкционных российских олигархов.

Упразднена должность координатора, ответственного за сбор разведданных о преступлениях РФ. Эта позиция создана по двухпартийной инициативе, в частности конгрессменом Джейсоном Кроу, который заявил:

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"Должность координатора преступлений... имеет задачу привлечь Путина к ответственности за преступления, которые он совершил против украинского народа. Если Трамп и директор нацразведки Тулси Габбард хотят достичь мира, они должны быть готовы привлечь Путина к ответственности... Сейчас эта администрация показала, что готова выпустить Путина с крючка".

Также распущена межведомственная группа, которая работала под руководством этого координатора. Эли Розенбаум, бывший руководитель группы расследования военных преступлений Минюста, заявил:

"Это очень тревожный отказ от обязательств США по привлечению к ответственности виновных в военных преступлениях и агрессии".

Военные преступления РФ - последние новости

Как писал УНИАН, 4 апреля российские оккупанты атаковали Кривой Рог баллистикой, в результате чего погибло 18 человек, среди которых девять детей.

После этого президент Украины Владимир Зеленский назвал имена всех детей, которых российская ракета убила в Кривом Роге. По его словам, ракета попала прямо по улице, где были обычные дома, детская площадка, магазины и ресторан.

Также сообщалось, что Россия 10 апреля ударила баллистикой по Днепру, в результате чего погиб один человек, еще пять человек получили ранения. По словам местных властей, россияне ударили ракетой по складу салфеток и памперсов.

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