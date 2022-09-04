ВСУ показали обломки ударного вертолета оккупантов.

Возле Гуляйполя Запорожской области украинские военные сбили вражеский Ми-28.

Об этом сообщается на Facebook-странице Вооруженных сил Украины.

ВСУ показали фото и видео с места падения ликвидированного ударного вертолета оккупантов, разместив подпись: "Обломки российского ударного вертолета Ми-28 возле Гуляйполя Запорожской области".

Видео дня

Разведчики 501 ОМП разобрали российский Ми-28, сбитый возле Гуляйполя в Запорожской области.

Уточняется, что этот вертолет, а также вражеский Ми-8 военные вместе с бойцами 81 ДШВ приземлили еще 21 апреля, а сейчас бойцы сходили в серую зону, чтобы разобрать технику.

Что касается пилотов этих вертолетов, то они успешно ликвидированы.

Как сообщал УНИАН, в мае в Харьковской области бойцы 92 отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко сбили вертолет Ми-28Н "Ночной охотник". Цена одного такого вертолета составляет около $18 млн.

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