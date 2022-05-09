Также уничтожены 2 реактивные системы залпового огня, танк, зенитно-ракетный комплекс "Панцирь-С" и 2 беспилотника.

На юге Вооруженные Силы Украины за сутки уничтожили более 50 российских захватчиков и вертолет.

Об этом сообщает Оперативное командование "Юг" в социальной сети Facebook.

"В течение суток на Херсонском и Николаевском направлении существенных изменений в позициях на линии соприкосновения не произошло. Однако, нашими подразделениями вовремя выявлена и сорвана попытка противника вывести группу разведки. В результате боя, со стороны врага есть убитый, раненый и пленный", - говорится в сводке.

В то же время враг ударив в начале суток системами залпового огня по Николаеву, продолжал терроризировать другие южные регионы ракетными ударами в течение всего дня.

При этом, Одесскую область за сутки враг атаковал ракетами 9 раз, преимущественно с применением авиации, но 6 ракет точно уничтожены силами противовоздушной обороны.

"Нанесенные удары повредили в области электроподстанцию и газопровод, разрушили несколько частных домов и повредили зоны отдыха. К сожалению, есть пострадавшие", - отмечается в сводке.

Кроме того, украинскими ракетно-артиллерийскими подразделениями и авиацией по вражеским позициям нанесено около пол сотни поражений.

"Вражеские потери за сутки составили: 51 рашист, 2 реактивные системы залпового огня, танк, зенитно-ракетный комплекс "Панцирь-С", 2 БПЛА и вертолет", - отмечается в сводке.

Вместе с тем получено подтверждение о потерях врага накануне – это еще 56 рашистов, еще 3 реактивные системы залпового огня, 4 БТРа, 2 единицы автомобильной техники, а также существенно поврежден радиолокационный артиллерийский разведывательный комплекс "Зоопарк 2".

Также отмечается, что корабельная группировка флота противника насчитывает по меньшей мере 6 кораблей и 2 подводных лодки, находящихся в готовности к нанесению ракетных ударов, потому что снаряжены более чем сотней крылатых ракет.

Ранее журналист-расследователь Bellingcat Христо Грозев заявил, что Россия хочет взять Одессу и Николаев.

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