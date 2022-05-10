Цена производства одного такого геликоптера составляет около $18 миллионов.

В Харьковской области бойцы 92 отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирка сбили вертолет Ми-28Н "Ночной охотник".

Об уничтоженной технике рассказал волонтер Роман Доник на своей странице на Facebook. Он также опубликовал фотографии геликоптера, которого "приземлили" украинские защитники.

Согласно предварительной информации, воины 92-й бригады сбили вертолет под селом Бобровка Харьковской области. Регистрационный номер техники – RF-13654. Это третий визуально подтвержденный случай, когда украинские защитники уничтожили вертолет Ми-28Н. В подавляющем большинстве случаев ВСУ сбивают Ка-52, который, впрочем, тоже нахваливала кремлевская пропаганда.

Напомним, согласно свежим данным от Генштаба Вооруженных сил Украины, оккупанты потеряли 158 геликоптеров и 199 истребителей. Данные приблизительные, так как на востоке и юге продолжаются активные сражения, что усложняет подсчет.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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