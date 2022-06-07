Пограничная служба не отмечает формирование врагом ударной группировки, которая бы могла повторить вторжение на территорию Украины.

Угроза ракетных и авиационных ударов с территории Беларуси остается.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

"На границе с Беларусью существенных изменений в обстановке не отмечается. Подразделения вооруженных сил Республики Беларусь продолжают выполнять задачи по усилению границы с Украиной. Однако сохраняется угроза нанесения с территории Беларуси ракетных и авиационных ударов по объектам нашего государства", - сказал Демченко.

Кроме этого, по его словам, Россия продолжает удерживать в своих приграничных районах напротив Черниговской и Сумской областей подразделения вооруженных сил для демонстрации своего присутствия и сковывания действий подразделений Сил обороны Украины.

"По информации Генерального штаба, это около трех батальонных тактических групп. Однако, в то же время мы не отмечаем формирование врагом ударной группировки, которая бы могла повторить вторжение на территорию Украины", - сказал Демченко.

Он также отметил, что на границе с Республикой Молдова, в частности в Приднестровском сегменте, также существенных изменений не отмечается.

Как сообщал УНИАН, в МВД сообщили об угрозе переброски ДРГ из Беларуси на Волынь.