Уничтожены также, в том числе два вражеских беспилотника и авиационная ракета.

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сегодня уничтожили до 10 боевых бронированных машин и два склада боеприпасов российских оккупантов.

Об этом говорится в сообщении на странице Командования Воздушных сил ВСУ в социальной сети Facebook.

"21 июня на Киевщине и в Донбассе подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных сил уничтожено два беспилотных летательных аппарата российских оккупационных войск. Также подразделением ЗРВ ликвидировано авиационную ракету класса "воздух-поверхность" Х-59", - сообщают в Командовании.

Также отмечается, что ударные группы штурмовиков и бомбардировщиков под прикрытием истребителей, совершили несколько авиаударов по вражеским позициям.

"Ликвидировано до 10 боевых бронированных машин, живую силу противника, уничтожено два склада боеприпасов рашистов", - констатировали в Воздушных силах.

Ранее журналист и блогер Роман Цымбалюк сообщил, что на прошлой неделе во время боев за Северодонецк украинские воины ликвидировали 28 оккупантов из отряда "Ахмат".

Как сообщал УНИАН, ранее секретарь Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат объяснил, почему удается сбить не все вражеские ракеты, выпущенные по нашей стране.

Вас также могут заинтересовать новости: