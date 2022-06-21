Вертолетной парой утром нанесен удар по скоплению живой силы и военной техники противника.

Сегодня на юге украинские военные ликвидировали 26 российских оккупантов и уничтожили вражескую технику.

Об этом сообщил спикер оперативного командования "Пивдень" Владислав Назаров в сводке по состоянию на 13:00.

"Наши подразделения продолжают уничтожать врага и вытеснять его на восток", - отметил он.

В частности, вертолетной парой утром нанесен удар по скоплению живой силы и военной техники противника, а ракетно-артиллерийскими подразделениями отработано более 100 огневых заданий.

"Их результаты уточняются, но по состоянию на утро уже известно, что мир стал чище на 26 рашистов. Уже не будут наносить вред украинскому народу танк, многоцелевой бронированный тагяч, еще 3 бронированные и 4 грузовые машины", - рассказал Назаров.

Как сообщал УНИАН, украинские военные сутки уничтожили 300 оккупантов. Общие боевые потери противника с 24 февраля по 21 июня ориентировочно составляют около 34 100.

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