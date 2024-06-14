По словам Ильи Евлаша, этой ночью РФ применяла две ключевые тактики.

Российско-украинская война продолжается и оккупанты продолжают менять подходы к воздушным атакам, чтобы обойти средства ПВО Украины, сообщил в эфире телемарафона Илья Евлаш - представитель Воздушных сил.

"Прежде всего, это тактика комбинированных ударов, использование с разных направлений свои БПЛА в сочетании с ракетами различных типов. Они могут добавлять разного типа боевую часть, увеличивать или уменьшать ее в зависимости от поставленной задачи. Кроме того, как этой ночью мы видели, как три группы "Шахедов" объединились в две, потом прекращали свое существование. То есть это перегруппировка", - рассказал Евлаш.

Он также добавил, что еще одной тактикой, которую активно использует враг, является изменение направления движения ракет или дронов, чтобы обойти украинские системы ПВО.

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"Например, крылатые ракеты сегодня долетели до запада Украины, до Коломыи, после чего развернулись и полетели в направлении Староконстантинова. Такие приемы, со сменой высот, они постоянно происходят и каждая атака по-своему уникальна", - добавил Евлаш.

Российско-украинская война продолжается: важные новости

Илья Евлаш также рассказал о последствиях российского удара по Украине. По словам спикера, главной целью оккупантов этой ночью стали объекты гражданской и критической инфраструктуры.

Одновременно с этим, в ночь на 14 июня не было спокойно и на территории России. Так, РФ массированно атаковали беспилотники - взрывы слышали сразу в нескольких регионах страны-оккупанта.

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