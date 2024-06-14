Утром оккупанты выпустили аэробаллистическую ракету Х-47 "Кинжал" по Хмельницкой области.

В ночь на 14 июня российские оккупанты нанесли очередной массированный удар по территории Украины с использованием БПЛА типа "Шахед", крылатыми и баллистическими ракетами, сообщил в эфире телемарафона Илья Евлаш - спикер Воздушных Сил.

"Этой ночью противник начал свою воздушную атаку около 23 часов, запустил свои БПЛА типа "Шахед". Всего их было 17, все 17 были уничтожены нашими Силами обороны Украины. Также, враг применил и другие типы вооружения, в частности баллистические ракеты типа "Искандер-М" по Запорожью - 3 ракеты использовал враг с территории временно оккупированного Крыма. Также, позже, около 3 часов ночи из Саратовской области враг применил свою стратегическую авииацию, а именно - самолеты Ту-95МС и выпустил 10 крылатых ракет. Зашли они в воздушное пространство Украины из Сумской области и в основном направлялись на Западную Украину", - сказал Евлаш.

Он также рассказал, что 7 из 10 крылатых ракет врага удалось уничтожить. По словам представителя Воздушных сил, целью РФ во время ночной атаки была критическая и военная инфраструктура Украины. Евлаш также прокомментировал утреннюю воздушную тревогу в Украине.

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"Около 6 утра противник осуществил пуски аэробаллистической ракеты Х-47 "Кинжал" с пусковых рубежей Тамбовской области. Собственно, эта цель двигалась очень быстро. Зашла она с севера Украины и направилась в Хмельницкую область, где не достигла своей цели", - добавил Евлаш.

Российско-украинская война: важные новости

В ночь на 14 июня не было спокойно и на территории России . Территорию РФ массированно атаковали беспилотники. "Хлопки" слышали сразу в нескольких регионах страны-оккупанта.

По информации от аналитиков из Института изучения войны, украинские защитники восстановили утраченные позиции к северу от Харькова и ведут контратаку вдоль бурелома на юго-восток от Глубокого.

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