Вражеские беспилотники ликвидированы на восточном и южном направлениях.

Утром украинские военные уничтожили два дрона "Shahed" на восточном направлении и один беспилотник оперативно-тактического уровня - на южном. Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины.

"Около 4 утра силами и средствами Воздушного командования "Восток" Воздушных сил ВСУ уничтожены два ударных БпЛА типа "Shahed", - говорится в сообщении.

Кроме того, около 10:00 на южном направлении в зоне ответственности воздушного командования "Юг" противовоздушной обороной уничтожен вражеский беспилотник оперативно-тактического уровня.

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Потери РФ в БПЛА - новые данные

Как сообщал Генштаб, за минувшие сутки, 28 апреля, украинские военные уничтожили четыре вражеских беспилотника. Всего с начала вторжения россияне потеряли 2 тыс. 471 беспилотник оперативно-тактического уровня.

Воздушная тревога в Украине - главное

Около 05:00 28 апреля российские оккупанты атаковали Украину с самолетов стратегической авиации Ту-95 из района Каспийского моря. Силы обороны уничтожили 21 из 23 крылатых ракет Х-101 / Х-555, а также два БпЛА оперативно-тактического уровня.

В Умани ракета попала в многоэтажку, в результате чего разрушены квартиры одного подъезда. По состоянию на 20:00 число жертв ракетного удара РФ достигло 23 человек. А на Киевщине обломки вражеской ракеты попали в многоэтажку, в результате чего пострадала 13-летняя девочка.

Тем не менее РФ продолжила накапливать "Калибры" в Черном море. В 17:00 28 апреля вражеская группировка увеличилась до 17 кораблей, маневрировавших вблизи полуострова Крым и берегов РФ.

Вечером 28 апреля в Украине вновь объявили масштабную воздушную тревогу. Наблюдалась активность стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-95МС. Граждан предупреждали о высокой угрозе новых ударов, однако через час дали отбой.

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