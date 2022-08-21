Обстрел произошел из ствольной артиллерии.

Оккупанты снова обстреляли Днепропетровская область. На этот раз рашисты решили "воевать" с мертвецами. Российские оккупанты обстреляли кладбище в Марганце.

Об обстреле кладбища в своем Telegram-канале сообщил глава Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко.

Он рассказал, что рашисты били по Никопольскому району из ствольной артиллерии. Куда сами целились оккупанты - не известно. Однако "первая армия мира" попала по кладбищу, где находятся могилы людей.

"Сегодня ночью армия РФ обстреляла Центральное кладбище города Марганец из ствольной артиллерии", - отметил он.

В видеозаписи, который Евтушенко изложил в посте отмечается, что разрушено, вероятно, 20 могил. На нем можно увидеть немало разрушений. Рашисты уничтожают все, что хотят, однако всегда врут, что целться якобы только по военным объектам.

Ранее УНИАН уже сообщал, что на Днепропетровщине ВСУ уничтожили технику, которая обстреливала регион. Также были ликвидированы российские оккупанты, но точное число не указывается.

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