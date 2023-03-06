Коварную тактику вражеская армия пытается воплотить сразу в двух районах, а в Волновахе российские захватчики заставляют студентов ремонтировать вражескую технику.

Вражеские войска пытаются воплотить новую тактику на фронте для введения в заблуждение сил ВСУ и осуществляют маневры в районе Новой Каховки и Армянска: там оккупанты передислоцируют свои силы. Между тем в ISW говорят, что Украина уже начала контролируемый отвод войск в Бахмуте.

Как сообщает Генштаб ВСУ в утреннем отчете в понедельник, 6 марта, эти действия вызывают недовольство личного состава российских оккупационных войск.

"Для введения в заблуждение Сил обороны Украины враг маневрирует, передвигая колонны в районах населенных пунктов Новая Каховка (Херсонская область) – Армянск (временно оккупированная территория Автономной Республики Крым). Эти действия вызывают недовольство личного состава российских оккупационных войск из-за отсутствия достаточного количества топлива и даже намека на эффективность таких маневров", - говорится в сообщении.

Тем временем в Волновахе российские захватчики заставляют студентов ремонтировать вражескую технику. Там оккупанты обустроили соответствующую базу на фондах местного профессионального технического училища.

"В городе Волноваха Донецкой области захватчики обустроили базу восстановления поврежденной техники на фондах местного профессионального технического училища. Студентов принудительно привлекают к ремонтным работам", - говорят в Генштабе

За сутки украинские военные нанесли новые удары по оккупантам

Напомним, что по состоянию на утро 6 марта украинские войска продолжают уничтожать оккупантов и противодействовать военной агрессии РФ. Согласно утренней сводке Генштаба, за сутки ВСУ отбили более 95 атак россиян. Также украинские военные нанесли 12 авиаударов по местам сосредоточения "живой" силы врага. Горячее всего было на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

Со своей стороны оккупанты продолжают террор украинских городов. За сутки вражеские войска нанесли 4 ракетных удара по Украине. Также Оккупанты реализовали 27 авиаударов и совершили более 70 обстрелов из РСЗО.

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