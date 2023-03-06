Украинская авиация за прошедшие сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения оккупантов.

За минувшие сутки защитники Украины отбили более 95 атак российских оккупантов на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

На этих пяти направлениях Россия сосредотачивает основные усилия по ведению наступательных действий. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

"За прошедшие сутки наши воины отбили более 95 атак противника на указанных направлениях, в частности, в районах Белогоровки и Невского Луганской области и Железнянского, Дубово-Васильевки, Орехово-Васильевки, Бахмута и Ивановского в Донецкой области", - говорится в сообщении.

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В Генштабе также отметили, что украинская авиация за прошедшие сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 пункта управления, 4 района сосредоточения и 1 позицию средств противовоздушной обороны врага.

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Как сообщал УНИАН, по состоянию на вечер 5 марта было известно, что авиация Сил обороны нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники российских войск, а подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили два пункта управления армии РФ. В свою очередь, россияне нанесли 23 авиационных и четыре ракетных удара, совершили более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Также в вечерней сводке Генштаба сообщалось, что россияне в воскресенье вели безуспешные наступательные действия на нескольких направлениях, а также не прекращали штурмы Бахмута и окрестных населенных пунктов.

Между тем аналитики Института изучения войны ISW отмечают, что военное командование Украины, предположительно, приняло решение об ограниченном тактическом отводе войск на самом горячем участке фронта в Бахмуте из-за разрушения местного железнодорожного моста, который проходит через реку. В ISW подчеркивают, что до этого момента ВСУ выбрали правильную тактическую стратегию об обороне города.

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