По информации Живицкого, вдоль границы есть пожары, вызванные вражескими обстрелами.

С самого утра 17 мая продолжаются обстрелы Сумской области с территории России. На севере Шосткинского района ведется бой, и есть попытка прорыва государственной границы в районе Середино-Буды.

Об этом сообщил председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий в Telegram-канале.

"Около 5 попаданий в районе Есмань. Около 70 взрывов в направлении Бояро-лежачи. Зафиксировано 6 взрывов в районе населенного пункта Сопич", – добавил он.

По информации Живицкого, вдоль границы есть пожары, вызванные вражескими обстрелами.

В Оперативном командовании "Север" сообщили подробности обстрелов Сумщины: "Враг продолжает обстреливать со стороны Российской Федерации пограничные населенные пункты".

Напомним, рано утром 17 мая российские оккупанты нанесли ракетные удары по Ахтырке известно минимум о 5 раненых.

До этого сообщалось, что россияне 16 мая пытались прорвать украинскую границу в Сумской области.

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