Задание Путина — выйти на админграницы Донецкой и Луганской областей.

На сегодняшний день на основных направлениях ситуация контролируемая, однако российские войска все еще пытаются выполнить политическую задачу Путина — выйти на админграницы Донецкой и Луганской областей.

Об этом в колонке для НВ заявил военный эксперт Олег Жданов.

"На основных направлениях ситуация контролируемая, стабильная — это Криворожское, Запорожское, Южно-Бугское, за исключением Донецкого и Луганского. Там РФ продолжает наступательные действия, пытаясь выполнить политическую задачу Путина — выйти на админграницы Донецкой и Луганской областей", - отметил Жданов.

В то же время он отметил, что отступление российских войск от Харькова — это результат контрнаступления ВСУ на отдельном направлении.

"Используя слабость противника, мы частично освободили нашу территорию и почти вышли на государственную границу Украины. Это полная заслуга ВСУ, этакая, я бы сказал, проба пера — каким может быть контрнаступление — и собственные возможности проверили, и ситуацию на фронте в направлении выровняли в нашу пользу. Батальонно-тактические группы по Харьковскому направлению россияне частично вывели на восстановление боеспособности, потому что мы их достаточно сильно покрошили, частично их перебросили на Луганское направление", - заявил Жданов.

Он также отметил, что оккупанты пытаются закрепиться на рубежах.

"Затем, напоследок, когда мы уже стали приближаться к границе, они были вынуждены вернуться обратно, чтобы остановить наше наступление. Вот такая ситуация. Пока они пытаются закрепиться на тех рубежах, сидят в обороне, но вперед даже не думают продвигаться", - заявил Жданов.

Активная фаза войны:

13 мая Жданов заявил, что активная фаза этой войны может затянуться на 5-6 месяцев, но благодаря полученному вооружению мы можем вести контрбатарейную борьбу с артиллерией противника без большого риска для вооруженных сил и с экономией боеприпасов.

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