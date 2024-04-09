По мнению Волкера, нерешительность Запада по вопросу отправки войск в Украину дала сигнал Путину.

Запад не должен исключать вариант отправки своих войск в Украину, заявил в интервью РБК американский дипломат, бывший спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер.

Он также отметил, что Путин получил сигнал от США и Германии, которые исключили возможную отправку войск в Украину.

"Вот что услышал Путин: отсутствие решимости, отсутствие обязательств со стороны Запада. Все, что говорил Макрон, это то, что мы не должны ничего исключать, не должны исключать введение наземных войск. И я полностью согласен, не стоит этого исключать. Это не значит, что войска надо вводить сейчас. Это не то, что он говорит. Просто не убирайте опцию со стола", - сказал Волкер.

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Он также прокомментировал возможное сбитие российских ракет над территорией НАТО. По словам Волкера, эти ракеты летят в сторону мирного населения. Поэтому Альянс должен начать помогать Украине с уничтожением российских ракет и дронов.

"Нет причин, по которым НАТО не должна это учитывать, и это могут быть подразделения ПВО в странах НАТО, или это могут быть подразделения ПВО в стратегических точках в Украине. Я думаю, было бы разумно иметь купол ПВО над всем пространством от Николаева до Румынии. Это было бы очень хорошо для безопасности транспорта, очень хорошо для безопасности гражданского населения, безопасности судоходства", - говорит Волкер.

Он сказал, что было бы хорошо, если бы в Украине был небольшой контингент, например, французской армии, который помог бы Киеву в борьбе с воздушными целями РФ.

"Можно привести свои войска, свою технику, сидеть там с украинцами, проводить всю работу по наведению на цель... Это детали. Дело в том, что мы могли бы принимать гораздо более непосредственное участие в защите гражданского населения, чем сейчас", - подытожил Волкер.

Ввод иностранных войск в Украину: что надо знать

Накануне президент Франции Эмануэль Макрон заявил, что рассматривает вариант отправки своих войск в Украину.

По словам президента Польши Анджея Дуды, представители 28 стран в ходе встречи в Париже обсуждали идею отправки в Украину военных. Единой позиции по этому вопросу не было.

На такой вариант отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что если отправка военных будет осуществлена, то "придется говорить не о вероятности, а о неизбежности прямого столкновения России и НАТО".

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