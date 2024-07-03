Он не исключает, что это ответ на заявления президента Франции.

Народный депутат, секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко рассказал о том, чем могут заниматься северокорейские подразделения, если таковые будут направлены в Украину для помощи российским оккупантам. Об этом шла речь в интервью Костенко на Radio NV.

По его словам, действительно есть информация от Южной Кореи, что Северная Корея будет отправлять "ремонтно-восстановительные" подразделения, которые будут восстанавливать позиции врага или разрушенные населенные пункты в Луганской области.

"Здесь надо анализировать, чем они действительно будут заниматься, будет ли прямое участие в войне. Возможно это ответ или угрозы на заявления Макрона, европейских государств направить сюда инструкторов для подготовки наших войск. Это может быть такая политическая игра: если вы, то и мы", - прокомментировал нардеп.

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По поводу того, как это повлияет, надо смотреть конкретно, какие подразделения будут направлены и что они будут делать, отметил Костенко.

"Но информация была, что они именно как строительное подразделение направят. У них же там все военное. Там руководитель строительной фирмы может быть полковник. И вот они могут приехать и восстанавливать какие-то населенные пункты. А если это будет непосредственно замена инженерным военным подразделениям, то, конечно, их могут задействовать на других направлениях. Надо смотреть на ресурсы. Конечно, любая помощь РФ - это помощь и это нам в минус", - сказал Костенко.

Подразделения КНДР в войне в Украине - что известно

На днях эксперт по международным отношениям Сэмюэл Рамани написал в соцсети Х о возможной отправке Северной Кореей инженерного подразделения во временно оккупированный Донецк.

При этом эксперт отметил, что Пентагон уже говорит, что силы Северной Кореи "будут пушечным мясом для войны России против Украины.

В то же время немецкий обозреватель Юрген Наудитт в сети Х заявил, что Северная Корея отправит своих инженеров в Украину в течение месяца. Он ссылается на заявление диктатора Путина во время визита в Северную Корею, что "солдаты Северной Кореи не будут участвовать в войне в Украине".

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