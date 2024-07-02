Отправила ли КНДР инженерные войска на Донбасс: в Пентагоне ответили

Пока нет признаков перемещения северокорейских подразделений в РФ или в Украину.

Соединенные Штаты пока не видят признаков отправки инженерных войск из Северной Кореи в Россию или на оккупированные территории Украины.

Об этом заявила заместитель спикера Министерства обороны США Сабрина Сингх заявила во время брифинга в понедельник, 1 июля. Впрочем, США внимательно следят за ситуацией.

"У меня нет ничего для вас по этому поводу. Мы, безусловно, знаем, что Северная Корея поддерживает усилия России в Украине, предоставляя ей различную военную поддержку, но я не имею никакой информации о конкретных войсках, которые сейчас направляются в Россию", - сказала Сингх.

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КНДР отправит войска в Украину

Как сообщал УНИАН, Северная Корея отправит строительные и инженерные войска на оккупированные территории Донецкой области. Корейцы будут якобы выполнять "восстановительные работы".

Южнокорейский телеканал TV Chosun известил, что КНДР готовится к отправке крупномасштабных инженерных сил на Донбасс уже в июле.

Журналисты ссылаются на южнокорейского чиновника. Силы армии КНДР якобы помогут оккупантам восстановить инфраструктуру в оккупированном Донецке.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк резко отреагировал на эти сообщения.

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