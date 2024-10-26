По словам военного, Россия не хочет переходить свои внутренние "красные линии", поэтому использует помощь из КНДР.

Россия из-за войны в Украине начинает в определенной степени выдыхаться. Такое мнение высказал заместитель председателя СБУ (2014-2015), генерал-майор запаса Службы безопасности Украины, военный и общественный деятель Виктор Ягун в эфире "Эспрессо".

По его словам, об этом свидетельствует переброска войск КНДР для участия в боевых действиях.

"Участие Северной Кореи в войне России против Украины подтверждает, что РФ не может самостоятельно победить. РФ не хочет переходить на свои внутренние "красные линии", в частности объявлять мобилизацию в крупных городах. Она боится, что это повлечет социальное беспокойство. Это подтверждает тезис о концептуальной войне между добром и злом, цивилизационный выбор между авторитаризмом и демократией", - подчеркнул Ягун.

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Он выразил надежду, что мир поймет, на какой опасной линии находится, ведь появление военных КНДР на фронте является серьезным вызовом для мировой системы безопасности.

"Это нарушение всех резолюций ООН, которые когда-то принимались по КНДР. Фактически, КНДР выходит через РФ из самоизоляции и сможет теперь себе обеспечить любые планы по наращиванию своего военного потенциала, включая создание атомных подводных лодок, которые могут угрожать США, и возможность изготовления тактического ядерного оружия малых размеров, о чем говорил Буданов", - объяснил общественный деятель.

Военный отметил, что такие действия являются достаточно серьезными. По его словам, несмотря на то, что северокорейские военные не имеют боевого опыта с 1953 года, они могут подчиняться приказам и точно не убегут с фронта.

В то же время Ягун подчеркнул, что реакция Южной Кореи на войска КНДР в России импонирует Украине.

"Они делают все возможное, используя свои дипломатические возможности. Западные партнеры также реагируют, но, как видим, у России есть союзники, а у нас - партнеры. Россия не имеет ограничений: им нужны ракеты - они их получают, нужны шахеты - тоже получают, нужны боеприпасы и личный состав - пожалуйста. Там никто не задумывается, можно ли перебрасывать военных или нельзя, надо начинать работу над увеличением боеприпасов производства и т.д.", - подчеркнул он.

Войска КНДР на войне - реакция мира

Канцлер Германии Олаф Шольц отметил, что прибытие военных КНДР в РФ и их возможное участие в войне против Украины приводят к эскалации конфликта. По его словам, такая ситуация является серьезной.

В то же время издание Financial Times написало, что Китай был недоволен углублением связей Северной Кореи с Москвой еще до того, как КНДР отправила свои войска в поддержку России. По мнению аналитиков, этот шаг лишь усиливает беспокойство Китая из-за военного сближения его соседей.

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