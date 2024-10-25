'Китаю это не нравится': Пекин недоволен развертыванием войск КНДР в России, - FT

Китай рассматривает это как серьезное углубление сотрудничества между Северной Кореей и Россией. Страна может вмешаться, если это будет противоречить ее интересам.

Еще до того, как Ким Чен Ын направил свои войска на поддержку России в войне против Украины, в Китай уже был недоволен углублением связей Северной Кореи с Москвой, пишет Financial Times.

На прошлой неделе президент Китая Си Цзиньпин в письме Киму благодарил за поздравления с 75-й годовщиной основания КНР, но упустил традиционное определение Северной Кореи как "дружественной соседней страны". По мнению аналитиков, этот жест стал сигналом растущего недовольства Пекина.

Ким Чен Ын, похоже, не реагирует на это, и, как сообщили западные союзники, Северная Корея направила более 12 тысяч военных, замаскированных под представителей этнических меньшинств Сибири, для поддержки России на передовой. Аналитики считают, что этот шаг лишь усиливает беспокойство Китая из-за военного сближения его соседей.

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"Развертывание северокорейских войск - это драматический шаг, и это не нравится Китаю", - отметил Андрей Ланьков, эксперт по Северной Корее.

Китай рассматривает это как серьезное углубление сотрудничества, которое после вторжения России в Украину ограничивалось преимущественно боеприпасами, и боится дестабилизации на Корейском полуострове.

Сближение России с Северной Кореей может побудить США, Японию и Южную Корею к укреплению военного альянса в Восточной Азии, что Пекин рассматривает как попытку сдержать его растущее влияние. Китайские эксперты отмечают, что Китай не хочет возвращения к условиям холодной войны, когда Советский Союз, Северная Корея и Китай создали так называемый "северный треугольник" против коалиции Южной Кореи, Японии и США.

"Мы не хотим видеть возвращение холодной войны в Восточную Азию. С другой стороны, США усиливают союз с Южной Кореей и Японией", - отметил Чжу Фэн, декан Школы международных исследований Нанкинского университета.

Главный секретарь кабинета министров Японии Йосимаса Хаяси также выразил "глубокую обеспокоенность" из-за сотрудничества России с Северной Кореей, что, по его мнению, ухудшит ситуацию в Украине и повлияет на безопасность региона.

Беспокойство Китая включает потенциальное втягивание в конфликт, если Северная Корея станет законной мишенью для Киева. "Китай имеет договорные обязательства защищать Северную Корею. В случае нападения на Северную Корею Китай будет юридически обязан вмешаться", - отметил профессор Шен Динли.

Некоторые аналитики также опасаются, что участие Северной Кореи в боевых действиях может означать взаимные обязательства со стороны Москвы вмешаться в возможный конфликт на Корейском полуострове. Впрочем, Ланьков считает, что такой сценарий маловероятен, поскольку "северокорейцы делают это ради денег и военных технологий, а не из чувства солидарности с Россией".

Китай, по мнению некоторых экспертов, тайно доволен тем, что Россия сейчас оказывает экономическую поддержку Северной Корее, которая ранее была приоритетом для Пекина. Однако в случае необходимости Китай сможет повлиять на Пхеньян, если его поддержка России будет противоречить интересам Пекина.

В центре внимания Северная Корея - новости о войне

Как сообщал УНИАН, по данным ГУР Минобороны, первые подразделения военнослужащих из КНДР, которые прошли обучение на российских полигонах, уже находятся в зоне боевых действий российско-украинской войны.

23 октября их заметили в Курской области. По оценкам разведчиков, всего в Россию перебросили около 12 тысяч северокорейских военных. Среди них - 500 офицеров и три пхеньянских генерала.

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