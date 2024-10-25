По словам Свитана, есть все экономические рычаги, чтобы развалить Россию, как СССР.

Процесс развала России уже запущен. Об этом в комментарии 24 Каналу сказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

По его мнению, "потрясения" в РФ могут начаться с Северного Кавказа. Военный, в частности, напомнил о расстреле неизвестными КАМАЗа "путинских росгвардейцев".

В России назревает, а в некоторых аспектах уже продолжается, освободительная борьба. Прежде всего речь идет об Ичкерии, Ингушетии и Дагестане. Это те республики, где есть так называемые освободительные армии и внутри, и за пределами России. Этот процесс продолжается уже не один год. Части этих освободительных армий воюют на нашей территории против россиян еще с 2014 года, особенно Ичкерия", - отметил Свитан.

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Он подчеркнул, что процесс развала России уже запущен и закончится после окончательного распада страны-агрессора и образования новых государств. При этом иногда он принимает более радикальную форму, например уничтожение российских военных. Как сказал Свитан, ситуация в Чечне демонстрирует, что Россия изнутри начинает "пухнуть и разрываться":

"Чтобы окончательно поставить крест на стране-агрессоре, надо развалить путинскую империю экономически. Есть все экономические рычаги, чтобы развалить Россию, как СССР. ... Это можно сделать, продолжая планомерно давить на Россию санкциями и снижением цены на нефть".

Война в Украине - последние новости

Российские оккупанты накапливают ракеты и готовят массированный удар по Украине. Об этом в эфире телемарафона сказал руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко.

По его словам, россияне изготавливают и накапливают ракеты, при этом, нет информации, что у России возник серьезный кризис с производством ракет.

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