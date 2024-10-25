Он считает, что Путин пошел на этот шаг из-за беспокойства.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что прибытие военнослужащих КНДР в Россию и их возможное участие в войне против Украины приводят к эскалации конфликта.

Как пишет Le Monde, во время визита в Индию политик дал интервью журналистам. Он назвал ситуацию вокруг переброски войск серьезной. По словам Шольца, присутствие иностранных военных на территории Российской Федерации демонстрирует "растущее беспокойство" кремлевского правителя Путина:

"Вопрос о переброске северокорейских солдат в Россию и их возможном развертывании в Украине вызывает большое беспокойство. Это серьезно, и это то, что вызывает дальнейшую эскалацию в нынешней ситуации".

Войска КНДР в Украине

Как сообщал УНИАН, вчера украинская разведка отчиталась о появлении первых военнослужащих Северной Кореи на территории Курской области, где идут бои с российскими войсками.

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Ряд стран подтвердили и осудили переброску солдат КНДР в Россию, однако Китай уверяет, что "не в курсе ситуации". Между тем Южная Корея публично заявляет, что может отправить Украине оружие, если военнослужащие Пхеньяна вступят в войну.

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